20 Kirchen beteiligen sich am Bielefelder Krippengang

Krippe ist nicht gleich Krippe. Davon konnten sich die Bielefelder am Neujahrstag beim traditionellen Krippengang der katholischen und evangelischen Kirchen in Bielefeld überzeugen. 20 Kirchen, von Dornberg bis Stieghorst, von Jöllenbeck bis Ummeln, beteiligten sich in diesem Jahr.

Markus Prange war mit seinen Söhnen, den Zwillingen Erik und Emil, unterwegs. Die beiden jungen, die im Februar vier Jahre alt werden, bestaunten die großen Krippenfiguren in der Altstädter Nicolaikirche. Besonders der große Engel weckte ihre Aufmerksamkeit. „Wir machen das in diesem Jahr zum ersten Mal. Bisher waren die Kinder dafür noch zu klein,“ erzählt der Vater. Jetzt aber zeigen die Zwillinge reges Interesse an den Figuren und den Erläuterungen ihres Vaters.

Die große Krippe in der Altstadt lockt auch Brigitte und Bernd Stannick in die Nicolaikirche. Eigentlich eher zufällig, auf dem Sonntagsspaziergang. Wie so viele an diesem Neujahrstag, die aus Neugierde eintreten in die Gotteshäuser und an den besonderen Krippen stehen bleiben.

Eine dieser besonderen Krippen steht in der Neustädter Marienkirche. Die Figuren wurden von der Bielefelder Künstlerin Erika Höpner aus Ton modelliert. Anfang der 90er Jahre angelegt, wuchs die Krippe im Laufe der Jahre stetig an. 1999 gesellten sich Hirten, Schafe und ein Hütehund zu der Heiligen Familie, ein Jahr später folgten die Heiligen drei Könige, 2017 der vierte König.

In der Jodokuskirche stehen die Heiligen drei Könige noch separat, erreichen erst in den kommenden Tagen die Krippe. Foto: Bernhard Pierel

Die Besonderheit der Krippe liegt jedoch nicht in den Figuren, sondern in der „Dramaturgie“ des Aufbaus, dem „Weg nach Bethlehem“. Zu Beginn der Adventszeit steht die schwangere Maria noch vor einer Herberge, sie „wandert“ bis zur Weihnachtszeit hin zum Stall, wo sie am Heiligen Abend ankommt und erst dann das Christkind in die Wiege gelegt wird, sich alle Figuren um die Krippe herum versammeln.

Noch ein gutes Stück Weg vor sich haben auch die heiligen drei König in St. Jodokus. Sie stehen separat von der eigentlichen Krippe entfernt, werden erst am Fest der Heiligen drei Könige dort eintreffen.

Einige Gemeinden verbanden den Krippengang mit zusätzlichen Angeboten, mit Gottesdiensten, Orgelklängen oder einem gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern.