21-Jähriger für Sex-Überfall im Schlafzimmer angeklagt

Es ist das Horrorszenario für wohl jede Frau: Plötzlich steht mitten in der Nacht ein bewaffneter Unbekannter vor dem eigenen Bett und fordert Sex. Für eine Bielefelderin (49) soll dieser Albtraum im vergangenen Sommer Wirklichkeit geworden sein. Der mutmaßliche Täter (21) steht in wenigen Tagen vor dem Bielefelder Landgericht.

Messer-Mann soll in Bielefeld über Balkon in die Wohnung einer Frau eingedrungen sein

Das ist das Horrorszenario für wohl jede Frau: Plötzlich steht mitten in der Nacht ein bewaffneter Unbekannter im eigenen Schlafzimmer und fordert Sex

Laut der Anklageschrift soll sich der Sexübergriff im Schlafzimmer des Opfers in der Nacht auf den 12. Juli vergangenen Jahres in Bielefeld zugetragen haben. Demnach soll der 21-Jährige – er kommt aus Bünde – vom Balkon einer Nachbarwohnung aus auf die Dachterrasse der Frau gelangt und von dort in ihr Schlafzimmer eingedrungen sein. „Um sie unter Vorhalt eines Messers zum Geschlechtsverkehr zu zwingen“, wie Landgerichtssprecher Guiskard Eisenberg sagt. Dabei sei die Frau gar nicht allein im Zimmer gewesen. Mit im Bett habe der Lebensgefährte der Bielefelderin gelegen.