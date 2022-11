210 neue Wohnungen im Bielefelder Osten

Am Ostring ist ein neues großes Baugebiet in Planung

Bielefeld

Im Osten der Stadt sollen 210 neue Wohnungen entstehen. Auf einer zehn Hektar großen Fläche am Ostring in Heepen ist ein Wohngebiet in Planung mit Ein- und Mehrfamilienhäusern, die in drei Quartieren angeordnet sind. Ein Knackpunkt wird unter anderem der Lärmschutz zum Ostring sein.

Von Hendrik Uffmann