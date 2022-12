21.000 Tonnen Altbeton unterwegs

Bielefeld

Der erste Anblick erinnert an die aktuellen Schreckensbilder frisch zerbombter Stadtteile in der Ukraine: in der Mitte aufgerissene Stockwerke, Berge an Betonschutt und wirren Stahlarmierungen, Staubwolken, die sich wie Schleier über das Ergebnis der „Zerstörung“ legen. Doch mit dem Krieg hat die Großbaustelle am Kesselbrink rein gar nichts zu tun. Dort lässt die Firma Goldbeck vom Abbruchunternehmen Hagedorn gerade das ehemalige Telekom-Parkhaus abreißen.

Von Markus Poch