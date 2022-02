24-Jährigem in den Hals gestochen

Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung in der Bielefelder Innenstadt

Bielefeld

Bei einem Streit vor einem Club an der Feilenstraße ist einem 24-Jährigen aus Bad Pyrmont am frühen Sonntagmorgen mit einem spitzen Gegenstand in den Hals gestochen worden. Die Bielefelder Polizei ermittelt.



Von Christian Müller