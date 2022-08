25 Eichen in Senne gefällt – Nachbarn entsetzt

An der Boulderhalle in Bielefeld-Senne – Vorgang liegt zur Prüfung beim Umweltamt

Bielefeld

Wenn alte Bäume fallen, ist das für die Menschen in der Nachbarschaft oft eine bewegende Angelegenheit. So war es jetzt auch in Senne: Auf dem Gelände der Boulderhalle Bielefeld, Am Waldbad 60, sind gerade 25 nach Experteneinschätzung bis zu 100 Jahre alte Eichen gefällt worden.

Von Markus Poch