259 Euro pro Jahr mehr fürs Gas

Stadtwerke Bielefeld geben Umlage an Kunden weiter

Bielefeld

Die jüngste Erhöhung des Gaspreises ist erst zweieinhalb Wochen her, jetzt wird es für die Kunden der Stadtwerke Bielefeld erneut teurer. Im Oktober gibt das Versorgungsunternehmen erstmals die von der Bundesregierung beschlossenen Gasumlage und die erst am Donnerstag festgesetzte Gasspeicherumlage an die Kunden weiter.

Von Peter Bollig