2G-Ausnahme macht Krankenbesuch möglich

In sozialen Medien wird der Fall plakativ angeprangert: Einer Mutter werde am Evangelischen Klinikum Bethel (EvKB) der Besuch ihres Kindes verweigert, weil sie die Voraussetzungen der aktuellen Corona-Regeln nicht erfülle. Die Frau sei nicht geimpft und werde daher nicht zu ihrem im Wachkoma liegenden Kind vorgelassen. Von „Folter“ ist in einem Schreiben die Rede, das von einer wohl unbeteiligten Frau aus Süddeutschland ans EvKB und an die Medien verschickt wurde.

Am EvKB ist der Fall bekannt, Sprecherin Sandra Gruß betont aber: „Hier geht es um ein Missverständnis“, um ein Kommunikationsproblem. Tatsächlich gilt wie in allen Bielefelder Krankenhäusern auch in Bethel die 2G-Plus-Regel: Wer einen Patienten besuchen möchte, muss grundsätzlich geimpft oder genesen sein und muss das negative Ergebnis eines frischen Corona-Tests aus einer Teststation vorlegen. „Ausnahmeregelungen für Angehörige sind aber selbstverständlich möglich“, sagt Sandra Gruß – immer dann, wenn schwerwiegende Fälle vorlägen, etwa bei Schwerstkranken, bei Palliativpatienten oder wenn schwerwiegende Behandlungsentscheidungen anstünden. Wenn es also gilt, „menschliche Härte zu vermeiden“. So sei es auch in diesem Fall.