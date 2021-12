2G im Weihnachtsgottesdienst

Bielefeld

Wegen der weiterhin steigenden Corona-Infektionszahlen empfiehlt die westfälische Kirche ihren Gemeinden erhöhte Schutzmaßnahmen zu den Weihnachtsgottesdiensten. So sollen Besucher von Weihnachtsgottesdiensten genesen oder geimpft sein (2G), heißt es in den am Freitag auf der Internetseite der Landeskirche veröffentlichten Empfehlungen.