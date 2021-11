2G-Regel auf dem Weihnachtsmarkt

Damit verbunden ist vor allem auch die Nachricht: Während in vielen Städten Weihnachtsmärkte abgesagt wurden, startet der in Bielefeld an diesem Donnerstag trotz der sich verschärfenden Corona-Lage.



Die Einschränkung bedeutet, dass Besucher des

Weihnachtsmarkts geimpft oder genesen sein müssen. Ein Sicherheitsdienst wird die Regelung kontrollieren;

auch das Ordnungsamt wird die 2G-Regel verstärkt

überprüfen.

Voraussichtlich ab Montag, 22. November, sollen dafür

farbige Bändchen angeboten werden. Diese sollen bei

den Kontrollen vorgezeigt werden. Zunächst können Bürgerinnen und Bürger unter Vorlage des Impf- oder Genesenenstatus ein kostenloses

Bändchen an der Tourist-Info, Niederwall 23, bekommen.

Bielefeld Marketing ist darüber hinaus im Gespräch

mit den Standbetreibern, um bald auch an den Verzehr- und Getränkebuden die Bändchen anbieten zu können.

Von der 2G-Regel sind bis zum Inkrafttreten einer Regelung

des Landes NRW Kinder bis zum zwölften Lebensjahr

ausgenommen, da sie nicht geimpft werden können. Diese und alle Kinder beziehungsweise Jugendliche im schulpflichtigen Alter, die noch an verbindlichen Schultestungen teilnehmen, dürfen den Weihnachtsmarkt

besuchen, da sie als getestet gelten. Jugendliche,

die nicht mehr der Schulpflicht unterliegen, benötigen

einen negativen Testnachweis, der nicht älter als

24 Stunden ist oder einen entsprechenden Nachweis

der Schule. Für Passanten, die die Weihnachtsmarktfläche

überqueren, gilt die 2G-Regel ebenfalls nicht.

Martin Knabenreich, Geschäftsführer der Bielefeld

Marketing, setzt auf das Verständnis aller Besucherinnen

und Besucher: „Die Kontrollen durch Security und

Ordnungsamt dienen unserer Gesundheit. Die Bändchen

ermöglichen eine schnelle Kontrolle, sodass unsere

Gäste einen möglichst entspannten, aber vor allem

sicheren Weihnachtsmarkt erleben können.“

Auch für Krisenstabsleiter Ingo Nürnberger ist die Anwendung

der 2G-Regel die richtige Entscheidung: „Wir

möchten, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden kann,

gerade deshalb muss er für alle so sicher wie möglich

sein. Die 2G-Regelung durch das Land kommt ohnehin,

daher bin ich froh, dass Bielefeld Marketing als

Veranstalter von Anfang an auf diese Regel setzt.“

Auch für die Schausteller ist das ein positives Signal. „Der Weihnachtsmarkt soll wie geplant starten, dafür nehmen wir auch gerne

strengere Regeln in Kauf. Ich danke allen Beteiligten

für ihre Bemühungen, den Weihnachtsmarkt dieses

Jahr möglich zu machen“, so André Schneider, Vorsitzender

des Bielefelder Schaustellervereins.