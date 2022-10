Brackwede

Kinostars wie Goldie Hawn, Meryl Streep und Bruce Willis spielen die Hauptrollen in der US-Komödie „Der Tod steht ihr gut“ („Death becomes her“, 1992). Diesen Film in einer analogen Kopie des Medienarchivs Bielefeld wollte die Volkshochschule Bottrop vor begeisterten Cineasten am 16./17. September in ihrem kommunalen Kino zeigen. Doch dazu kam es nicht.

Von Markus Poch