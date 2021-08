30 Neubau-Wohnungen mit Ausblick

Bielefeld

50 Jahre ist es her, dass an der Siegenegge die größte Baustelle der damals noch selbstständigen Stadt Brackwede die Blicke auf sich zog. Am Fuße des Aussichtspunkts Fahnenspitze sollten 141 Wohneinheiten in mehreren Hochhäusern entstehen. Der damals mehr als 11,5 Millionen D-Mark teure Komplex, der 1972 fertiggestellt wurde, ist bis heute von weither zu sehen. Jetzt blickt Brackwede auf das südliche Nachbargelände: Ein erfahrener Investor aus Erftstadt hat damit große Pläne.

Von Markus Poch