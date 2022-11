„3000 Euro sind eine Frechheit“

IG Metall setzt Warnstreiks in Bielefeld fort

Bielefeld

Die Warnstreiks in der Bielefelder Metall- und Elektroindustrie gehen weiter. Am Mittwochmorgen blieben rund 1200 Beschäftigte aus zwölf Betrieben ihrer Arbeit fern und unterstrichen ihre Forderungen bei einer Kundgebung in Brackwede.

Von Philipp Körtgen