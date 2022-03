Schwerst behinderte Kinder haben in der Ukraine schon ohne Krieg ein entbehrungsreiches Leben. Doch was sie jetzt auf ihrer Flucht aus Kiew nach Polen und von dort bis zum Haus Mamre in Bielefeld-Bethel erlebt haben, ist nur aus ihren Gesichtern ablesbar.

Von zehn nach drei an trudeln die Transporter so langsam in Bethel ein. Einheiten des Deutschen Roten Kreuzes aus verschiedenen Ortsvereinen haben diese Aufgabe übernommen - es sind Kennzeichen aus Bottrop darunter, aus Hamm und Gütersloh. Aus den ersten der insgesamt 27 Fahrzeuge wird stets nur ein liegender Junge getragen. Fünf Tage lang ist er so durch die Ukraine gefahren worden, von der polnischen Grenze bis Bielefeld waren es noch einmal sieben Stunden. Am Haus Mamre bekommt er erst einmal etwas zu trinken. Dann einen Happen zu essen. Sandra Waters, Geschäftsführerin von Bethel Regional: „Die Kinder sollen hier zur Ruhe kommen. Und ihre Betreuerinnen ebenso.“