35 Grad und mehr in OWL: Tipps und Infos zur Hitzewelle

Temperaturen bis zu 40 Grad: Kurze Hitzewelle trifft NRW

Die einen freuen sich auf tolle Sommerferien-Tage im Freibad - die anderen ächzen unter der Hitze. In Nordrhein-Westfalen wächst bei erwarteten Temperaturen bis zu 40 Grad die Sorge um die Gesundheit alter und kranker Menschen. Auch die Natur leidet: Für weite Teile des Rheinlands hat der Deutsche Wetterdienst die höchste Gefahrenstufe für Waldbrände ausgerufen. Den vorläufigen Hitze-Höhepunkt erwartet der Deutsche Wetterdienst am Dienstag. Ab Mittwoch ist es mit der kurzen, aber heftigen Hitze-Episode aber auch schon wieder vorbei.

Hitze kommt nach Deutschland

Bisher ist Deutschland von der Gluthitze verschont geblieben, die sich in Südeuropa seit Tagen breit macht. Mit dem Wochenbeginn muss sich nun auch die Bundesrepublik aufs Schwitzen einstellen. Am Dienstag werden verbreitet Temperaturen über 35 Grad erreicht, im Westen bis zu 40 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Auch in weiten Teilen Südeuropas soll es heiß bleiben. In Westfrankreich gilt die höchste Hitzewarnstufe, Italien rechnet mit einer erneuten Hitzeperiode. In Portugal und Spanien hingegen könnte sich die Lage langsam entspannen.

Hitzschlag oder Sonnenstich: So erkennen Sie Hitzenotfälle

Extreme Hitze hat mit Sommerspaß nicht mehr viel zu tun. Denn: Die hohen Temperaturen können für den Körper richtig gefährlich werden. So erkennen Sie Notfälle wie Hitzschlag oder Sonnenstich.

Klettern die Temperaturen weiter und weiter über die 30-Grad-Marke, zählt eines: gut auf sich selbst und andere aufpassen. Denn an heißen Tagen ist der Körper damit beschäftigt, nicht zu überhitzen.„Das führt aber auch zu einem zusätzlichen Flüssigkeitsverlust von bis zu zwei Litern an sehr heißen Tagen.“ Durch das viele Schwitzen gerät zudem der Salzhaushalt im Körper durcheinander. „Bei hohen Temperaturen schwitzen wir stärker, weil der Schweiß den Körper von außen kühlt“, erklärt Prof. Jörg Schlaak, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin im Ameos Klinikum St. Clemens im Oberhausen.

Wer dann nicht ausreichend trinkt und sich zu lange in der prallen Sonne aufhält, bekommt die Folgen mitunter deutlich zu spüren. Ein Überblick über Hitzenotfälle - und was dann zu tun ist.

Hausärzte mahnen: Menschen besser vor Hitze schützen

Angesichts erwarteter hochsommerlich-heißer Temperaturen müssen die Menschen nach Einschätzung des Hausärzteverbands besser geschützt werden. Dafür brauche es mehrere Maßnahmen, betonte der Klimaschutzbeauftragte im Hausärzteverband Nordrhein, Ralph Krolewski, am Mittwoch. Besonders Risikogruppen wie Kleinkinder und Senioren sowie chronisch Kranke, die Herzmittel, Medikamente gegen Bluthochdruck, Antidiabetika oder Schmerzmitteln nähmen, seien betroffen.

Wie Pflegebedürftige bei Hitze genug trinken

Hohe Temperaturen setzen Älteren besonders zu. Ein Grund: Viele von ihnen trinken zu wenig. Wie Angehörige dafür sorgen können, dass ihre Liebsten an heißen Tagen nicht dehydrieren.

Minister: Hitze der nächsten Tage kann gefährlich werden

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zeigt sich vor den erwarten heißen Sommertagen besorgt um die Gesundheit der Menschen. „Für die einen bedeutet das tolle Tage draußen im Park, im Garten oder am Wasser. Aber gerade für ältere Menschen, Vorerkrankte oder Kinder kann die starke Wärme gefährlich werden“, sagte Laumann am Sonntag. Sein Rat ganz praktisch: „Trinken Sie ausreichend, meiden Sie wenn möglich körperliche Anstrengungen und bleiben Sie bestenfalls im Schatten.“

Dürres Deutschland - die vielen Facetten der Trockenheit

Hitzewelle und Dürresommer. Seit vielen Wochen hat es nicht mehr ordentlich geregnet. Die Folgen der lang anhaltenden Trockenheit kann man vielerorts spüren und sehen. Was die Dürre für Wälder, Landwirtschaft, Tiere und Menschen bedeutet:

NRW warnt vor Brandgefahr: Bis 150 Euro für Rauchen im Wald

Angesichts der hohen Temperaturen und Trockenheit warnt das NRW-Landwirtschaftsministerium vor erhöhter Waldbrandgefahr. Besonders gefährdet seien Fichten-Schadflächen, auf denen Stürme, Trockenheit und Borkenkäferbefall zu einer Zunahme von trockenen Holzresten geführt haben, teilten das Ministerium und der Landesbetrieb Wald und Holz am Donnerstag mit. Zur Vorsicht gehöre die strikte Beachtung des Rauchverbots im Wald, das von März bis Ende Oktober gilt. Nach neuen Empfehlungen des Landes soll das Bußgeld bei Verstößen von 80 auf bis zu 150 Euro steigen.

Den richtigen Ventilator finden

Auch wenn gerade Energiesparen angesagt ist – an stickigen und heißen Tagen geht es manchmal doch nicht ohne Ventilator. Welcher ist der Richtige? Diese Kriterien können beim Kauf helfen.

Trinkflaschen und Sonnensegel: Land will Obdachlosen helfen

Angesichts der hohen Temperaturen will das NRW-Sozialministerium gezielt obdachlose Menschen in den Sommermonaten unterstützen. Mit rund 250.000 Euro sollen etwa Sonnensegel, Sommerschlafsäcke, Trinkflaschen und Sonnencreme für die Menschen gekauft werden. „Nicht nur im Winter, sondern auch bei sommerlicher Hitze sind Menschen, die auf der Straße leben, besonders gefährdet“, sagte Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) in einer Mitteilung.

Rund 90 Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe sollen die Mittel nach Angaben des Ministeriums kurzfristig erhalten. Obdach- und Wohnungslose seien oft ohnehin in einer schlechten gesundheitlichen Verfassung, so Laumann. Extreme Temperaturen könnten für sie lebensbedrohlich sein.

Gekühlte Wasserbetten für Milchkühe

Nicht nut Menschen sollten bei der Wärme einen kühlen Kopf bewahren. Auch Vierbeiner können ganz schön ins Schwitzen kommen. In Bad Sassendorf im Kreis Soest wird im Versuchs- und Bildungszentrum Landwirtschaft – im „Haus Düsse“ – unter anderem zum Liegekomfort von Kühen geforscht: Das Neueste in Zeiten des Klimawandels ist ein kühlendes Wasserbett.

HITZE IN OWL 🌞

Badeseen in OWL mit guten Noten

Die meisten Badegewässer in Nordrhein-Westfalen haben laut Landesumweltamt eine sehr gute Wasserqualität. In Ostwestfalen-Lippe erhielten gar alle untersuchten Gewässer die Bestnote. Für OWL mit Bestnote aufgeführt sind der Badesee Lahde in Petershagen, der Badesee Mindener Wald in Hille, der Borlefzener See in Vlotho, die Freizeitanlage Godelheim in Höxter, das Freizeitzentrum Varenholz in Kalletal, der Große Weserbogen (südlicher See) in Porta Westfalica, der Lippe-See und der der Nesthauser See in Paderborn, der See am Kleihügel in Espelkamp, das Waldbad Steinhagen.

Auf einer neuen Online-Karte des Landesstatistikamts IT.NRW sind Lage und die Wasserqualität der Seen des Landes angegeben. Die meisten Menschen brauchen von ihrer Wohnung aus maximal 20 Minuten mit dem Auto, um zu dem nächstgelegenen See zu kommen, ob Stausee, Baggersee oder ein anderer Typus. Auch mit dem Fahrrad sind die meisten Strecken gut machbar. Insgesamt haben die Seen in NRW den Angaben zufolge eine Fläche von 20.023 Hektar.

Ärztin des Herz- und Diabeteszentrums in Bad Oeynhausen gibt Tipps

Für das nächste Wochenende sowie den Beginn der nächsten Woche kündigen Meteorologen eine Hitzewelle an. Eine Ärztin des Herz- und Diabeteszentrums in Bad Oeynhausen gibt Tipps, wie man gut durch die heißen Tage kommt.

Stadt Werther: Sparsam mit Wasser sein

Die große Hitze ist erst angekündigt, aber trotzdem steigt der Wasserverbrauch in Werther bereits immens. Die Stadt mahnt zur Sparsamkeit.

Wenn das Leergut in der Brauerei Rheder knapp wird

Jedes Jahr im Sommer wird das Getränkekistenlager der Schlossbrauerei Rheder leerer und leerer. Der Grund: Die Kunden horten unabsichtlich Kisten in ihren Kellern.

Viel trinken und die Sonne meiden

„Für Hysterie bin ich nicht bekannt“, sagt Bürgermeister Mario Hecker. Dennoch hat sich die Gemeinde Kalletal mit Blick auf die Wetterprognosen für die kommenden Tage dazu entschlossen, einen Flyer mit Verhaltensempfehlungen bei Hitze herauszugeben. Im Laufe dieser Woche soll der kleine Handzettel in Geschäften und öffentlichen Einrichtungen ausgelegt werden.

Polizei warnt: Kindern und Tieren droht Hitzetod im Auto

Mit Blick auf die aktuellen heißen Tage erinnert die Polizei im Kreis Höxter daran: Lassen Sie niemals Kinder oder Tiere im Auto zurück! Auch nicht, wenn Sie „nur kurz“ etwas erledigen wollen. Das Auto könne bei Hitze für Kinder und Tiere zur tödlichen Falle werden und stelle eine große Gefahr dar.