3G am Arbeitsplatz ist für viele Firmen ein Kraftakt

Wenn Unternehmen sehr groß sind, Mitarbeiter an vielen Orten dezentral arbeiten oder besonders früh anfangen, ist der Testnachweis eine Herausforderung

Bielefeld

Wenn von sofort an die 3G-Regel am Arbeitsplatz gilt, dürfte das die Abläufe in vielen Bielefelder Unternehmen durcheinanderwirbeln. Vor allem, wenn der Anteil der Ungeimpften im Betrieb groß ist.

Von Peter Bollig