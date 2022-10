40 Jahre BUND Bielefeld

Ein beachtliches Jubiläum feierten die Mitglieder des Bund Bielefeld am Samstag im Haus der Kirche. Der BUND für Umwelt und Naturschutz Bielefeld blickt auf vier Jahrzehnte Einsatz für Natur umd Umwelzschutz zurück. „40 Jahre muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen“, findet Petra Schepsmeier, Vorstand des BUND Bielefeld. Auch Bürgermeisterin Karin Schrader befand sich unter den 120 Geburtstagsgästen und richtete ein paar Grußworte an die Teilnehmer.

„Mittlerweile sind die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren“, sagt Schrader. Extreme Dürre, Überflutungen, Baumterben, Hitzesommer – So ganz normal sei das nicht. Der BUND Bielefeld sei das „grüne schlechte Gewissen der Stadt“. Er habe gezeigt, dass jeder etwas tun könne, um die großen Ziele real umsetzbar zu machen, so die Bürgermeisterin. „Umwelt und Naturschutzaspekte einzubeziehen, ist für uns selbstverständlich geworden, wenn es um große Vorhaben für die Zukunft in Bielefeld geht. Stichwort: Baumschutzsatzung.“ Seit Anfang Oktober gilt die neue Baumschutzsatzung in Bielefeld. Geschützte Bäume dürfen fortan nur noch gefällt werden, wenn es absolut keine Möglichkeit gibt, diese zu erhalten. Die Baumschutzsatzung sei nur ein Beispiel von vielen Erfolgen, auf die der BUND zurückblicken könne.