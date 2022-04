400 Blitzer-Bilder sind ungültig

Bielefelder Ordnungsamt verärgert über verstecktes Tempo-30-Schild in Sennestadt

Bielefeld

400 Autofahrer, die in der vergangenen Woche an einer Baustelle auf der Paderborner Straße von Blitzanlage Guntram fotografiert worden sind, brauchen keine Angst vor „böser Post“ zu haben. Sofern sie zwischen Freitagabend und Samstagvormittag geblitzt wurden, stehen die Chancen gut, dass die Aufnahmen ungültig sind. Das bestätigte am Dienstag Norman Rosenland, Chef der Abteilung Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Markus Poch