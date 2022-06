Sexueller Missbrauch: 43-Jähriger muss viereinhalb Jahre in Haft

Wegen mehrmaligen schweren sexuellen Missbrauchs eines mit ihm verwandten Mädchens und der Verbreitung von Filmen und Bildern mit pornografischen Inhalten hat die 1. Große Strafkammer des Landgerichtes Bielefeld am Mittwoch einen 43-Jährigen verurteilt.

Die Kammer unter dem Vorsitz von Richter Dr. Georg Zimmermann sah es als erwiesen an, dass sich der Bielefelder im Jahr 2014 an seiner damals zehn Jahre alten Großcousine in drei Fällen verging.