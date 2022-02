50 Jahre „Sturm aufs Rathaus“

Bei der 50. Rathauserstürmung am Mittwoch in Brackwede (von links): Karnevalisten-Vize-Präsidentin Sarah Eilers, Prinz Ulrich Altenburg, Bezirksamtsleiter Hans-Georg Hellermann, Prinzessin Regina Hiller, Bezirksbürgermeister Jesco von Kuczkowski mit Tochter Monja sowie Jecken-Präsidentin Anna Valentin, die eine Collage aus Erinnerungsfotos überreicht.

Damals war es tatsächlich noch das Rathaus der selbstständigen Stadt Brackwede. Inzwischen hat sich in der Verwaltung vieles verändert, und zuletzt ist coronabedingt das meiste an Veranstaltungen auf der Strecke geblieben. Aber die Rathauserstürmung mit Schlüsselübergabe, da sind sich die Jecken einig, die musste in diesem Jahr endlich wieder sein – und zwar unbedingt am 2.2.2022.