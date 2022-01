500 Impfgegner spazieren durch Bielefeld

Zwischen 22 und 22.30 Uhr hatten sich am Rathaus und an der Teutoburger Straße zwei Züge mit "Spaziergängern" durch die Bielefelder Innenstadt in Bewegung gesetzt. Etwa 350 Menschen, darunter mehrere Familien mit (Klein-)Kindern, gingen zum Teil mit Lichterketten behängt von der Teutoburger Straße durch die Altstadt zur Fußgängerzone Bahnhofstraße, dann weiter zum Willy-Brand-Platz, am Jahnplatz und Kesselbrink vorbei zurück zum Ausgangspunkt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar