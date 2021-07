50.000 Besucher an 16 Tagen

Waren es 2020 an 24 Öffnungstagen etwa 45.000 Besucher, die in den „Pop-up-Freizeitpark“ kamen, so ist diese Zahl nun sogar getoppt worden. „Obwohl wir acht Öffnungstage weniger hatten, waren unter dem Strich fast 50.000 Besucher da“, berichtet André Schneider, Vorsitzender der Bielefelder Schausteller. Das Wetter und die Inzidenzlage in der Stadt hätten dem Veranstalter in die Karten gespielt.

