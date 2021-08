53-Jährige in Lebensgefahr

Bielefeld

Bei einem schweren Unfall an der Oststraße/Ecke Haspelstraße in der Bielefelder Innenstadt ist eine Radfahrerin (53) lebensgefährlich verletzt worden. Ein Autofahrer (84) soll die Bielefelderin am Dienstagmittag beim Linksabbiegen übersehen, umgefahren und überollt haben. Die Frau wurde unter dem Auto eingeklemmt.