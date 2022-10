75 Jahre Heimatverein Jöllenbeck

Ein Stück Heimatgeschichte in Bielefeld: Vergangenheit und Zukunft

Bielefeld

Nicht gelebter Stillstand, vielmehr Vertrautheit und Geborgenheit sind für Bezirksbürgermeister Mike Bartels andere Worte für den Begriff Heimat. In seinem Stadtbezirk Jöllenbeck verkörpert der Heimatverein dieses Lebensgefühl seit 75 Jahren. In den Räumen des CVJM feierte der Verein am Sonntag dieses Jubiläum mit Vereinsmitgliedern, aber auch mit zahlreichen Gästen aus Politik, Verwaltung und der katholischen Kirche mit einem Festakt.

Von Sandra Drösler