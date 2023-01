7666 Unterschriften für mehr Gehalt an Bielefelds OB

Verdi richtet Forderung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst auch an Pit Clausen

Bielefeld

Im Vorfeld der Tarifverhandlungen mit Bund und Kommunen über die Gehälter im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi am Montag 7666 Unterschriften an OB Pit Clausen übergeben. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens ein Plus von 500 Euro im Monat und hofft auf Clausens Unterstützung beim Städtetag.

Von Peter Bollig