77 neue Wohnungen in Ubbedissen

Politik stimmt für die Planungen für ein neues Wohngebiet am Wietkamp in Bielefeld

Bielefeld

Am Wietkamp in Ubbedissen soll ein neues Baugebiet mit 77 Wohnungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern entstehen. Die Stieghorster Bezirksvertreter sprachen sich in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig für das Projekt aus, hatten aber dennoch einige Fragen zu dem Vorhaben.

Von Hendrik Uffmann