78-jähriger Harsewinkeler in Bielefeld verschwunden

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten 78-Jährigen, der zuletzt am Freitagmittag im Bereich Lipper Hellweg und Lonnerbachstraße in Bielefeld-Sieker unterwegs war.

Mongi N. lebt eigentlich in Harsewinkel im Kreis Gütersloh und ist aufgrund einer Demenzerkrankung orientierungslos. Er hat sich erst seit kurzem in einer Pflegeeinrichtung in Bielefeld aufgehalten - besitzt aber keine Bezugspunkte in der Stadt.

Auch in Harsewinkel hat er nach Polizeiangaben noch nicht allzu lange gelebt, kennt sich in der Region also nicht aus. Deswegen ist auch nicht ausgeschlossen, dass es ihn in Richtung seiner alten Heimat in Norddeutschland zieht.

Die Beschreibung des Vermissten: Der 78-Jährige ist etwa 1,67 Meter groß und hat eine leicht untersetzte Statur. Sein Vorname Mongi wird als „M o n j i“ ausgesprochen.

Der Vermisste hat ein südländisches Aussehen und kurze graue Haare. Er trug zuletzt ein blau kariertes Hemd, eine blaue Jeanshose und eine dunkelblaue Jacke.

Wer hat Mongi N. gesehen? Foto: Polizei

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0521/545-0.