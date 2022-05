78 Mitarbeiter verlieren Festanstellung in Bielefeld

Bielefeld

In einem früheren Firmenzweig des 90 Jahre alten Bielefelder Familienunternehmens Werthenbach sind am 1. Mai die Lichter ausgegangen: Werthenbach Autoteile, erst im Februar 2021 vom Kölner Konzern Hess Automotive aufgekauft, ist nun mit eben diesem in die Insolvenz gegangen. 78 von ehemals 250 Mitarbeitern am Bielefelder Standort, Stadtheider Straße 55, sind davon betroffen und seit dem 2. Mai freigestellt. Der Geschäftsbetrieb ruht.

Von Markus Poch