8000 Gäste beim Theaterfest: Der Brunnen auf dem Alten Markt wird zur Tanzbühne

Bielefeld hat seine offengelegte Lutter. Aber wenn das Theater am Alten Markt zur „Wiederauferstehungsfeier" nach zwei Jahren Pandemie-Zwangspause lädt, wird sogar im dortigen Brunnen gefeiert. 8000 Gäste feierten ein schönes Fest.

Bielefeld: „Mission Wiederverzauberung“ erfolgreich in Angriff genommen

Theaterfest im TAM und auf dem Alten Markt in Bielefeld. Da wurden Wasserfontänen zu Tanzfontänen: Dafür sorgten die Künstler Cola Ho (links) und Adrien Ursulet.

Plötzlich Prinzessin: Für Malou (9) ging dieser märchenhafte Wunsch bei „Fest!“ des Theaters in Erfüllung. Sie streifte sich ein zauberhaftes Prinzessinnen-Kleid aus dem Fundus über, nahm auf dem „Thron“ Platz und ließ sich von ihrem Vater fotografieren. Aber auch Erwachsene nutzten das Angebot und probierten Harnische an oder Kronen auf: Ausgewählt worden waren die Kostüme passend zur ersten Premiere der neuen Spielzeit: „Don Quijote“ am 2. September.