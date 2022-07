85-Jähriger aus Sennestadt vermisst

Der Bielefelder wurde zuletzt am Montag gegen 7 Uhr am Mainweg in Sennestadt gesehen. Aufgrund seiner Demenz ist der Mann orientierungslos und auf Hilfe angewiesen.

Der 85-jährige Gerhard ist etwa 1.70 Meter groß, schlank und hat kurze weißgraue Haare. Bekleidet ist er mit einem weiß-blau karierten Hemd, einer beigen Jacke, einer hellen Hose und schwarzen Schlappen.

Die Polizei fragt: Wer hat den 85-jährigen Gerhard aus Sennestadt gesehen? Foto: Polizei Bielefeld

Die polizeiliche Suche führte bislang nicht zum Auffinden des Gesuchten.

Hinweise zum Aufenthaltsort des 85-Jährigen nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter Telefon 0521/545-0 entgegen.