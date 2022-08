A2 bei Bielefeld nach schwerem Lkw-Unfall wieder frei

Bielefeld

Auf der Autobahn 2 bei Bielefeld hat sich am Dienstagvormittag ein schwerer Auffahrunfall mit drei Lkws ereignet. Ein 45-Jähriger aus Garbsen bei Hannover wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der Mann schwebt in Lebensgefahr. Die Autobahn 2 war in Richtung Dortmund gesperrt.

Von Christian Müller