Sieben Autos an Unfällen auf der A2 bei Bielefeld beteiligt

Update: Feuerwehr und Rettungshubschrauber im Einsatz - 30-minütige Vollsperrung in Richtung Dortmund

Bielefeld

Am frühen Donnerstagnachmittag kam es auf der Autobahn 2 bei Bielefeld zu zwei Unfällen, an denen insgesamt sieben Autos beteiligt waren. Verletzt wurde niemand. In der Spitze staute es sich auf rund 13 Kilometern Länge.

Von Christian Müller