A33 nach Unfall bis zum Abend komplett gesperrt

Die A33 ist nach einem Unfall im Baustellenbereich zwischen Paderborn und Bielefeld voll gesperrt. Die Bergung dauert bis mindestens 20 Uhr an, so die Polizei.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall Mittwochmittag gegen 12 Uhr. Auf einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Stukenbrock-Senne und Schloß Holte-Stuklenbrock war eine Asphaltfräse umgekippt. Verletzt wurde niemand. Aus dem Gerät entwich eine große Menge Diesel.

Da sich Treibstoff und Betriebsmittel an der Baustelle verteilten, wurden das Umweltamt und die Feuerwehr hinzugezogen. Um 14.30 Uhr sperrten Autobahnpolizisten die A33 im betroffenen Abschnitt, um zwei Autokräne für die Bergung der Maschine in Stellung zu bringen. In Schloß Holte-Stukenbrock kam es auf den Ausweichstrecken zu langen Staus.



Zwei Autokräne richten die Asphaltfräse wieder auf. Foto: Christian Müller

Gegen 17 Uhr konnte die Fräse mit zwei Autokränen wieder aufgerichtet werden. Offenbar war sie in Schieflage geraten und dann umgestürzt. Wie hoch die Schäden an Maschine und Umwelt liegen, konnte noch nicht beziffert werden.

Auf der A33 zwischen Stukenbrock-Senne und dem Kreuz Bielefeld staute es sich auf mehreren Kilometern Länge. Ein Sprecher der Autobahnpolizei teilte auf Anfrage mit, dass die A33 für den Rückbau der Kräne und die Begutachtung der Schäden bis mindestens 20 Uhr gesperrt bleibt.