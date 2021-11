Ab April wieder von OWL nach Sylt

Green Airlines bietet auch 2022 Flüge ab dem Flughafen Paderborn-Lippstadt an. Mit Beginn des Sommerflugplans verbindet die virtuelle Fluggesellschaft vom 1. April an Paderborn freitags und sonntags mit der Nordseeinsel Sylt

Flughafen Paderborn bietet 2022 wieder Flüge von Green Airlines an

Die Flüge könnten ab sofort unter www.green-airlines.com gebucht werden. Virtuelle Fluggesellschaft bedeutet, dass Green Airlines selbst keine eigene Flotte besitzt.

Stattdessen mietet Green Airlines (10 Mitarbeiter) Maschinen samt Crews von verschiedenen Partnerairlines. Green Airlines ist jedoch unter anderem für die Festlegung der Flugstrecke, den Ticketverkauf und das Serviceangebot an Bord verantwortlich.

Green Airlines fliegt freitags um 18 Uhr vom Paderborn-Lippstadt Airport (PAD) in Richtung Sylt. Von hier geht es um 20 Uhr wieder zurück zum Flughafen Paderborn. Am Sonntag starten die Flüge um 10 Uhr vom PAD nach Sylt. Um 18 Uhr haben Reisende die Gelegenheit, den Rückflug nach Paderborn anzutreten. „Das eingesetzte Fluggerät wird flexibel auf die Buchungslage angepasst“, teilte Green Airline am Donnerstag mit.

„Wir haben unser Flugangebot in diesem Jahr zu einer sehr herausfordernden Zeit aufgenommen. Trotzdem erfreute sich die Strecke Paderborn-Sylt wachsender Beliebtheit. Wir freuen uns daher sehr, die Flüge nach unserer Winterpause im kommenden Jahr wieder in unseren Flugplan aufzunehmen“, sagt Stefan Auwetter, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Green Airlines.

Green Airlines startete ihren Flugbetrieb im März dieses Jahres mit der Strecke Paderborn-Sylt und flog diese Strecke bis zur planmäßigen im November.

Neben Paderborn und Sylt nimmt Green Airlines im kommenden Jahr 16 weitere Linienflüge in ihr Programm auf. Ab Februar verbindet sie den Flughafen Weeze mit Berlin, München und Sylt sowie den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden mit Berlin.

Alle Flüge können unter www.green-airlines.com gebucht werden.