Ab Mittwoch Ostwestfalendamm-Auffahrt Johannistal gesperrt

Vor, während und unmittelbar im Anschluss an die Sommerferien wird die Einmündung Johannistal an der Ostwestfalendamm-Auffahrt Johannistal gesperrt und im Auftrag der Stadt umgebaut. Außerdem wird die Fahrbahndecke erneuert. Es ist mit einer Bauzeit von etwa acht Wochen zu rechnen.

Die Arbeiten zur endgültigen Fertigstellung des aktuell vorhandenen Provisoriums (derzeit in gelber Markierung) werden verbunden mit dem Aus- und Umbau der Verkehrsinseln sowie der Sanierung der Auf- und Abfahrten des Ostwestfalendamms. Die Bauarbeiten umfassen den Neubau zweier Mittelinseln, außerdem werden drei Verkehrsinseln erweitert.

Weiterhin sind Arbeiten zur Anpassung der Straßenentwässerung erforderlich. Der Bauablauf wird in vier Bauphasen unterteilt.

Kampfmittelsondierung

Vorab ist eine Kampfmittelsondierung erforderlich. Dafür wird voraussichtlich ab diesem Mittwoch, 1. Juni, bis zum Beginn der Sommerferien (27. Juni) die OWD/B61 Auffahrt Johannistal in Fahrtrichtung Quelle/Gütersloh gesperrt. Ausweich- und Umfahrungsmöglichkeiten gibt es über die Artur-Ladebeck-Straße sowie die OWD/B61 Auffahrt an der Stapenhorststraße. Nach den Sondierungsarbeiten erfolgen die Umbauarbeiten.

Voraussichtlich ab Montag, 27. Juni (Sommerferienanfang), starten die ersten beiden Bauabschnitte. An der Einmündung Johannistal werden Pflaster- und Entwässerungsarbeiten ausgeführt, der Verkehr wird in beide Fahrtrichtungen weitestgehend einspurig aufrechterhalten. Anschließend wird der Umbau der Einmündung Johannistal fertiggestellt.

Linksabbiegen nicht möglich

Im gesamten Zeitraum der Umbauarbeiten wird es nicht möglich sein, aus dem Johannistal/Dornberger Straße kommend links stadteinwärts in Richtung Adenauerplatz zu fahren. Es ist lediglich möglich, nach rechts auf den OWD/B61 zu fahren. Umleitungen werden großräumig ausgeschildert. Die Einfahrt in das Johannistal selbst sowie die OWD/B61 Auf- und Abfahrten bleiben in den Sommerferien passierbar.

Anschließend erfolgt – voraussichtlich direkt nach den Sommerferien – die Sanierung der Fahrbahndecke im Bereich Johannistal (Bauphasen 3 und 4). Begonnen wird in Fahrtrichtung Johannistal zwischen dem Adenauerplatz und dem Johannistal. In dieser Zeit werden beide Fahrspuren vom Adenauerplatz in Fahrtrichtung Johannistal voll gesperrt (Bauphase 3). Die Auffahrt auf den OWD ist in diesem Zeitraum ausschließlich (rechts) aus dem Johannistal kommend möglich. Die Sanierungsarbeiten werden in diesem Zeitraum so durchgeführt, dass die Einfahrt ins Johannistal für die Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge gewährleistet bleibt.

Buslinien werden umgeleitet Foto: Aufgrund von vorbereitenden Arbeiten für den Straßenbau im Johannistal ist die Auffahrt zum Ostwestfalendamm Richtung stadtauswärts von diesem Mittwoch, 1. Juni, bis voraussichtlich Sonntag, 26. Juni, gesperrt. In diesem Zeitraum leitet Mobiel die Bus-Linien 22, 142 und N14 um. Während der Baumaßnahme stehen die Haltestellen Klosterstraße und Kunsthalle nicht zur Verfügung. Fahrgäste werden gebeten, auf die Ersatzhaltestelle in der Notpfortenstraße kurz vor der Stapenhorststraße auszuweichen. ...

Im zweiten Abschnitt werden auf beiden Seiten die Abfahrten des OWD/B61 „Johannistal“ in Richtung Artur-Ladebeck-Straße gesperrt. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 20. August abgeschlossen werden. Fußgänger oder Radfahrer bleiben von der Baumaßnahme unbeeinträchtigt. Für alle anderen Verkehrsteilnehmer gibt es weiträumige Umleitungsstrecken, die für die einzelnen Bauabschnitte angepasst werden.

Weitere Bauarbeiten

Darüber hinaus werden im zweiten Halbjahr weitere Bauarbeiten den Bereich Adenauerplatz, Artur-Ladebeck-Straße/Kreuzstraße beeinflussen. Nach Beschluss der Unfallkommission muss die Radverkehrsführung am Adenauerplatz stadtauswärts – in der Artur-Ladebeck-Straße zwischen der Hausnummer 8 bis zur OWD-Auffahrt – umgestaltet werden. Zurzeit laufen die hierfür erforderlichen Vorbereitungen (Abstimmungen und Ausschreibungen). Die Bauzeit wird voraussichtlich drei bis vier Monate betragen.

Eine dritte Maßnahme befindet sich noch im Planungsstadium: In der Straße Johannistal zwischen Uhlandstraße und Auf-/Abfahrt Ostwestfalendamm soll eine neue Radverkehrsführung entstehen. Das Amt für Verkehr startet jetzt mit der Grundlagenermittlung für eine Planung.

Verkehrserhebungen

Dazu werden Verkehrserhebungen und eine Bestandsvermessung durchgeführt. Ein Planungsworkshop am 22. Juni sowie eine zweite Veranstaltung im September laden zu aktiver Bürgerbeteiligung ein. Die Beratungen und die Entscheidung der politischen Gremien finden voraussichtlich im November in der Bezirksvertretung Gadderbaum und dem Stadtentwicklungsausschuss statt.

Sollten bauliche Veränderungen beschlossen werden, würden diese voraussichtlich im Jahr 2025 durchgeführt werden.