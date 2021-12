Abellio auf Abstellgleis

Hagen/Bielefeld

Die angeschlagene Regionalbahn Abellio scheidet in NRW zum 31. Januar 2022 aus dem Zugverkehr aus und übergibt ihre Linien an neue Betreiber. Das teilte die ­Abellio-Geschäftsführung am Dienstag bei einer Betriebsversammlung des Unternehmens in Hagen mit. Auch das Personal soll übernommen werden.

Von Rolf Schraa und Oliver Horst