Abgestellter Lkw steht plötzlich in Flammen

Abermals mussten Feuerwehrkräfte in Sieker einen Brand löschen, der auf Brandstiftung zurückzuführen ist. Ein abgestellter Lkw stand am späten Donnerstagabend in Flammen.

Augenzeugen wählten gegen 23.30 Uhr den Notruf. In der Schweriner Straße gegenüber des Real-Marktes in Sieker stand ein Lkw in Flammen. Die Kräfte der Löschabteilung Sieker waren glücklicherweise schnell vor Ort, da sie nach einer Übung noch am Gerätehaus standen.