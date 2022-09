Abriss des Telekom-Parkhauses beginnt

Goldbeck schafft am Kesselbrink in Bielefeld Platz für eine Neubebauung

Bielefeld

Während am ehemaligen Telekom-Hochhaus die Sanierung läuft und das Bauunternehmen Goldbeck als neuer Eigentümer dort unter dem Namen „H1“ einen Bürokomplex entwickelt, starten nebenan in Kürze die Abrissarbeiten. Das Parkhaus, das Goldbeck mit dem Areal am Kesselbrink ebenfalls erworben hat, weicht einer Neubebauung.

Von Peter Bollig