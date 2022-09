Abschied aus der „Königsdisziplin“

Georgia Schönemann geht als Leiterin des Amtes für Schule in Bielefeld in den Ruhestand

Bielefeld

Wenn es um die Schule geht, kann eigentlich jeder mitreden: weil man selber mal zur Schule gegangen ist oder der eigene Nachwuchs zu den rund 50.000 jungen Leuten in Bielefeld gehört, die gerade eine allgemeinbildende Schule oder ein Berufskolleg besuchen. Und dann ist da noch die Politik, die bei diesem Thema oft leidenschaftlich diskutiert, auch weil gelegentlich die Ideologie mitschwingt bei der Frage, welche Schule wann und auf welche Weise gefördert werden soll. In diesem Spannungsfeld muss sich Georgia Schönemann seit 2018 als Leiterin des Amtes für Schule behaupten. Ende dieser Woche verabschiedet sich die 64-Jährige in den Ruhestand und blickt zufrieden zurück, auch weil sie an einer wichtigen Weichenstellung für die kommenden Jahre maßgeblich mitwirken konnte.

Von Peter Bollig