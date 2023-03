Abschied hinterlässt eine Lücke

Bielefelder Pfarrer Jürgen Michel geht nach 16 Jahren in Jöllenbeck in den Ruhestand - Die Stelle wird nicht wieder besetzt

Bielefeld

Das erste Bild, das Jürgen Michel im Jöllenbecker Gemeindebrief zeigt, wurde noch in Schwarz-Weiß gedruckt. 16 Jahre ist es her, dass er der „Neue“ in der Gemeinde war. Jetzt geht der Pfarrer in den Ruhestand. Seine Stelle wird nicht wieder besetzt.

Von Hendrik Uffmann