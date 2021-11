Abschied von einer Tradition

Dornberg

Nach mehr als 90 Jahren endet in der Siedlung Wellensiek eine Tradition: das Kurrendeblasen. Zum letzten setzten am Sonntag die Mitglieder Flügelhorn, Posaune und Trompete an die Lippen, um die Menschen mit „Tochter Zion“, „Macht hoch die Tür“, „Seht die gute Zeit ist nah“ und anderen traditionellen Weisen auf das bevorstehende Fest einzustimmen.

Von Kerstin Sewöster