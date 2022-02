Abtauchen in die Echowelt

Der Bad Bentheimer gewinnt die 25. Ausgabe des Bielefelder Kabarettpreises und konnte am Wochenende nicht nur die von der Jury verliehene Trophäe in Form eines an die Wand genagelten Puddings mit nach Hause nehmen, sondern auch den Publikumspreis. Nötig hat der ausgezeichnete Lügner und Nachfahre des Mannes, der einst mit Napoleon die Milchschnitte erfand, das Preisgeld nicht, aber er kann es gut in den „schier geistesgestörten Fleischkonsum“ seines Wohnorts investieren. Wenn er mal nicht gerade blutwurstessend „Atemlos“ hört und sich das Ganze zeitgleich schön säuft, greift der Liedermacher gerne zur Gitarre und singt Lieder von seekranken Matrosen und Fernsehzombies. Oder er rezitiert Gedichte, in denen es im Grunde immer nur um Probleme geht.

