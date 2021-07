„Acht Bienen und drei Hummeln“

Bielefeld/Herford

Im dritten Jahr in Folge macht der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband mit der Aktion „Blühendes Band durch Bauernhand“ auf sich aufmerksam. Allein aus dem Kreisverband Herford-Bielefeld sind 60 Landwirte in ihrem eigenen Interesse daran beteiligt, der in ihrer Vielfalt schrumpfenden Insektenwelt auf die Sprünge zu helfen.

Von Markus Poch