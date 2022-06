Wheelsoccer-Turnier des DSC Arminia: Acht Teams am Start

In der Altersklasse U18 waren die Arminenflitzer des DSC mit zwei Teams sowie Rolli to go (SV Germania, Lippetal) und die Schule am Weserbogen (Bad Oeynhausen) mit zwei Mannschaften am Start. Hier sicherten sich die Arminenflitzer mit Team I den Sieg. Bei den Erwachsenen nahmen die Rolling Stones Arminen (DSC), die Crazy Dorlins Berlin und die Bielefeld All Stars (DSC) teil. Der Wanderpokal ging an die Gäste aus Berlin.

