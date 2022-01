Achtung: Falsche Polizisten rufen an

Die Polizei Bielefeld warnt aktuell vor Betrügern am Telefon. "Am Mittwochnachmittag haben innerhalb von einer Stunde 20 Mal falsche Polizisten angrufen", sagte Polizeisprecher Michael Kötter.

Die meist von ausländischen Callcentern aus agierenden Kriminellen haben es vor allem auf Senioren abgesehen. Die Betrüger am anderen Ende der Leitung tischen Horrorgeschichten auf, sprechen von einer unmittelbar bevor stehenden Bedrohung und halten ihre Opfer unter Umständen stundenlang am Telefon fest, um Bargeld und Wertsachen zu erbeuten.

Geld, Schmuck und anderes soll an einer bestimmten Stelle vor der Wohnung abgelegt, an einer Straßenecke oder an der Tür an einen "Zivil-Polizisten" übergeben werden. Die Polizei rät: Wenn es um Geld am Telefon geht, sofort auflegen!

In den vergangenen Tagen haben sich in der Region die Anrufe falscher Polizisten gehäuft. Betroffen waren unter anderem die Kreise Paderborn, Gütersloh und Lippe.