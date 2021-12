Action, Adrenalin und Nervenkitzel

Beeindruckende Akrobatik bei der neuen "Flic Flac X-Mas"-Show an der Bielefelder Radrennbahn

Bielefeld

Wenn Seiltänzer zu wummernden Beats in luftigen Höhen balancieren, Motorräder knatternd durch die Manege fahren und Körper ungeahnte Verrenkungen vollführen, kann das nur eins bedeuten: der Zirkus ist in der Stadt. Und immer, wenn das schwarz-gelbe Zelt an der Radrennbahn steht, ist klar: Das wird ein spektakulärer Zirkus.

Von Kerstin Panhorst