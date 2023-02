Adenauerplatz in Bielefeld wird erneut gesperrt

Die Bauarbeiten im zweiten Bauabschnitt „Artur-Ladebeck-Straße/Adenauerplatz“ werden am kommenden Montag, 13. Februar, wieder aufgenommen. Rund um den Verkehrsknotenpunkt in Bielefeld drohen dann erneut Staus.

Am Montag beginnt der zweite Bauabschnitt am Adenauerplatz. Es muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Für die Arbeiten werden die Fahrbahnen von der Kreuzstraße bis zur Auffahrt zum Ostwestfalendamm gesperrt. Vom Adenauerplatz kommend kann nicht ins Johannistal abgebogen werden. Die Fahrtrichtung Brackwede ist ebenfalls voll gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet.

Von der Abfahrt Ostwestfalendamm/Johannistal kommend bleibt das Abbiegen in alle Richtungen möglich – in die Kreuzstraße, in Fahrtrichtung Jahnplatz und stadtauswärts in Richtung Brackwede.

Um den Verkehr vorab weiträumig abzuleiten, sind an allen Ausfallstraßen bereits in dieser Woche entsprechende Hinweistafeln auf die Bauarbeiten am Adenauerplatz aufgestellt worden - zum Beispiel an der A2-Abfahrt, Detmolder Straße/Ostring, Sieker-Kreuzung-Osningstraße/Otto-Brenner-Straße und Oldentruper Straße.

Die Erreichbarkeit der Grundstücke für die Anlieger ist gewährleistet. Der Busverkehr von Mobiel wird umgeleitet. Aktuelle Informationen dazu gibt es im Internet unter www.mobiel.de.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis April.