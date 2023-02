Adenauerplatz in Bielefeld ist wieder Staufalle

Bielefeld

Der Berufsverkehr in den Morgenstunden durfte noch durchrauschen, danach machte die Stadt den Adenauerplatz in Richtung Johannistal und Brackwede zu. Kurz darauf staute sich der Verkehr auf der Kreuzstraße und der Artur-Ladebeck-Straße auch schon zurück. Damit ging der Umbau des Platzes zugunsten einer größeren Sicherheit für Radfahrer am Montag auch für die Autofahrer spürbar in die zweite Phase.

Von Peter Bollig