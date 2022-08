Von André Best

In Bielefeld gibt es die erste Anlaufstelle in ganz Ostwestfalen-Lippe für Impfungen gegen Affenpocken.

Einziges Angebot in Ostwestfalen-Lippe

Affenpocken sind in Deutschland nicht stark verbreitet. In Bielefeld können Menschen sich jetzt gegen die Krankheit impfen lassen.

Das Risiko, an Affenpocken zu erkranken, halten Gesundheitsexperten für sehr gering. Dennoch sind in Deutschland aktuell 3100 Affenpockenfälle bekannt. In NRW haben sich bis Ende Juli knapp 1800 Personen gegen Affenpocken impfen lassen. Noch gibt es kaum Anlaufstellen.