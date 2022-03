„Affrocken“ mit der Kultband

Bielefeld

Am Sonntag floss der Rhein bis nach Bielefeld. Auf ihrer „Schließlich unendlich“-Tour machten Niedeckens BAP Halt in der Bielefelder Stadthalle und begeisterten die Zuschauer. Mit ihrer dreistündigen Show wärmte sich die Band für ihr „Niedecken feiert 70+1“-Konzert am kommenden Mittwoch in Köln auf.

Von Johanna Weiß